Вадим Сидур: «…Остается застыть, превратиться в бронзовую скульптуру…»

20:00, 23.04.2021 34
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в «Манеже» Казанского кремля открылась выставка «Война и Мир Вадима Сидура». В Татарстане произведения художника-авангардиста никогда не выставлялись. Наследие Вадима Сидура — более 500 скульптур, 2 тыс. графических работ, сборник стихов, книга авангардной прозы, кинофильм. Памятники по его моделям установлены в Германии, США и России. В Казани экспонируются 43 произведения: 30 из коллекции московского выставочного объединения «Манеж» и 13 — из частной коллекции.


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