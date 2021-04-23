Вадим Сидур: «…Остается застыть, превратиться в бронзовую скульптуру…»

Сегодня в «Манеже» Казанского кремля открылась выставка «Война и Мир Вадима Сидура». В Татарстане произведения художника-авангардиста никогда не выставлялись. Наследие Вадима Сидура — более 500 скульптур, 2 тыс. графических работ, сборник стихов, книга авангардной прозы, кинофильм. Памятники по его моделям установлены в Германии, США и России. В Казани экспонируются 43 произведения: 30 из коллекции московского выставочного объединения «Манеж» и 13 — из частной коллекции.
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