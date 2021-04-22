ТЭФ-2021 на «Казань Экспо»: энергоресурсоэффективность и экология

15:03, 22.04.2021 34
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Роман Хасаев
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Ринат Назметдинов
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Роман Хасаев

Сегодня на «Казань Экспо» президент Татарстана Рустам Минниханов посетил трехдневный Татарстанский международный форум по энергоресурсоэффективности и экологии — ТЭФ-2021. Форум начал работать 21 апреля.

В церемонии открытия также приняли участие премьер-министр РТ Алексей Песошин, заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов, заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов.

В рамках форума состоялась 21-я Международная специализированная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение». Свои стенды представили более 80 предприятий в области энерго- и ресурсосбережения из 14 регионов России. Также в выставке участвует продукция из девяти стран. Во время обхода экспозиций форума президент Татарстана оценил достижения ведущих промышленных и энергетических предприятий России.


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