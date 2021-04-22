ТЭФ-2021 на «Казань Экспо»: энергоресурсоэффективность и экология

Сегодня на «Казань Экспо» президент Татарстана Рустам Минниханов посетил трехдневный Татарстанский международный форум по энергоресурсоэффективности и экологии — ТЭФ-2021. Форум начал работать 21 апреля.
В церемонии открытия также приняли участие премьер-министр РТ Алексей Песошин, заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов, заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов.
В рамках форума состоялась 21-я Международная специализированная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение». Свои стенды представили более 80 предприятий в области энерго- и ресурсосбережения из 14 регионов России. Также в выставке участвует продукция из девяти стран. Во время обхода экспозиций форума президент Татарстана оценил достижения ведущих промышленных и энергетических предприятий России.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым