Всероссийская водная феерия: в Казани завершился чемпионат страны по синхронному плаванию

Сегодня в казанском Дворце водных видов спорта завершился чемпионат России по синхронному плаванию, в котором принимали участие более 300 сильнейших спортсменов страны. Трехдневная программа чемпионата включала соревнования в технических и произвольных программах (соло, дуэт, группа), комби и акробатических группах. Было разыграно 12 комплектов наград. Самые яркие моменты соревнований – в фоторепортаже «Реального времени».
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