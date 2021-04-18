10 фото недели: традиции и современность

00:00, 18.04.2021 10
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События минувшей недели стали мостиками из прошлого в настоящее, а иногда и в будущее. Современный взгляд на исторические события, традиции, бытовой уклад, классическое искусство — в фотоподборке «Реального времени».

  • 1. VIII съезд мусульман Татарстана.
  • 2. Открытие выставки «На пороге Вселенной» в Национальном музее РТ.
  • 3. Запуск новой производственной линии на Казанском булочно-кондитерском комбинате.
  • 4. Выставка «Привет из Казани» в Музее истории государственности татарского народа и РТ.
  • 5. II открытый хакатон по разработке AR/VR приложений для музеев в Казанском Кремле.
  • 6. Первое выступление в Татарстане Национального симфонического оркестра Башкортостана.
  • 7—8. Консервация памятника архитектуры XVIII века на улице Старой в Казани.
  • 9—10. Теннисный турнир «Кубок Ельцина».

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов


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