Завершение регбийного сезона: «Стрела» проиграла в четвертьфинале чемпионата России

21:00, 16.04.2021 26
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Четвертьфинальная игра чемпионата России по регби между казанской «Стрелой» и красноярским «Енисеем-СТМ» завершилась поражением хозяев поля.


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