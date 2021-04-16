Классические «редкости» от Национального симфонического оркестра Башкортостана

23:00, 16.04.2021 19
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Большом концертном зале им. С. Сайдашева впервые в Татарстане выступил Национальный симфонический оркестр Башкирии. Музыканты исполнили шедевры классической музыки, которые казанцы слышат у себя «вживую» редко.


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