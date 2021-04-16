AR/VR-музей: Казанский кремль собрал на хакатон начинающих программистов

14:00, 16.04.2021 33
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в «Казанском Кремле» стартовал II открытый хакатон по разработке AR/VR приложений для музеев. В мастерской за компьютерами сидят не опытные программисты, а ученики школ, колледжей и институтов. Они создают проекты приложений, которые потом, доработав, можно будет использовать для широкого взаимодействия музея и его посетителей.


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