От «Урама» до «Спортивного»: как изменится набережная Казанки

22:00, 15.04.2021 19
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Казани прошли общественные обсуждения проекта будущего парка «Спортивный» на участке набережной от моста Миллениум до «Ак Барс Арены». Казанские архитекторы обсудили с горожанами идеи благоустройства нового общественного пространства.


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