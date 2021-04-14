«Привет из Казани»: от валдайских колокольчиков до «Почты России»

19:30, 14.04.2021 34
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Музее истории государственности татарского народа и РТ начала работу выставка «Привет из Казани», посвященная 155-летия Казанской городской почты. Среди экспонатов - подлинные фотографии и документы почтовых служащих конца XIX в. – начала ХХ в., телеграфный ключ, униформа почтальонов 1930-х гг., карты и схемы почтовых дорог.


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