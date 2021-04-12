VIII съезд мусульман Татарстана: новый старый муфтий, «я не доллар» и вакцинация хазратов

15:04, 12.04.2021 58
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Казани прошел VIII съезд мусульман Татарстана. В мероприятии принял участие глава республики Рустам Минниханов. Президент Татарстана в своем выступлении отметил, что впереди — большие планы, в частности празднование 1100-летия принятия ислама, обозначил большую роль ДУМ по возрождению татарского языка, а также заявил, что хазратов нужно охранять от пандемии коронавируса и провести их вакцинацию.

Делегаты съезда единогласно проголосовали за переизбрание Камиля Самигуллина председателем Духовного управления мусульман РТ. Его кандидатура была единственной. После окончания съезда Самигуллин сообщил, что надеется на дальнейшее сотрудничество с ДУМ РФ, ответив на претензии Равиля Гайнутдинова фразой «Я не доллар, чтобы всем нравиться». 


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