«Diginavis Иннополумарафон» — репетиция «двойного» забега в Казани

Сегодня в Иннополисе прошел «Diginavis Иннополумарафон – 2021». Участники преодолевали одну из дистанций: 3 км, 10 км и 21.1 км. Основная задача полумарафона в Иннополисе — проверка готовности участников и организаторов к Казанскому марафону.
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