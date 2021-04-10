Дружная «7Я»: новая выставка Александра и Алексея Черных

22:00, 10.04.2021 28
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в галерее «Дом Арт» открылась выставка Александра и Алексея Черных «7Я». Семейная экспозиция отца и сына, татарстанских художников, пишущих в совершенно разных стилях, условно разделяется на несколько блоков по семь картин, которые гармонично дополняют друг друга.


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