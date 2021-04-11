10 фото недели: как стать мастером своего дела

00:00, 11.04.2021 10
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Герои фотоподборки «Реального времени» за минувшие 7 дней — люди, выполняющие свою работу красиво, качественно, с удовольствием, а порой и самоотверженно. Посмотрите — и убедитесь сами.

  • 1—2. Съемки проекта «Видеопаспорт ребенка».
  • 3—4. Ямочный ремонт в Казани.
  • 5—7. Международный конкурс национальной кулинарии имени Юнуса Ахметзянова.
  • 8. Выставка Александра и Алексея Черных «7Я».
  • 9—10. Diginavis Иннополумарафон — 2021.

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов


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