«Тотальный диктант» вновь в оффлайне

Особенность «Тотального диктанта — 2021» в том, что его снова писали очно. В Татарстане для проведения мероприятия были открыты более 400 площадок. А всего в акции участвовали жители сотен городов в 59 странах мира. Журналисты «Реального времени» проверяли свою грамотность на площадке в здании «Татмедиа».
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