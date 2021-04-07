Обрубка, продувка, заливка: в Казани приступили к традиционному латанию дорожных дыр

23:45, 07.04.2021 22
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня казанским журналистам показали, как в столице Татарстана проходит весенний ямочный ремонт. Работы ведутся с использованием литого асфальта.


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