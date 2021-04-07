Чтобы все были дома. Съемки для проекта «Видеопаспорт ребенка»

18:32, 07.04.2021 16
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В эти дни в Татарстане проходят съемки детей-сирот для их участия в проекте «Видеопаспорт ребенка». Благодаря этому подопечные детских домов смогут найти родителей через передачу «Когда все дома». На съемке, проходившей сегодня в детском доме Приволжского района Казани, побывал фотокорреспондент «Реального времени».


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