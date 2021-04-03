Отбор к важнейшим стартам сезона. Во Дворце водных видов спорта соревнуются сильнейшие пловцы России

Сегодня во Дворце водных видов спорта стартовал чемпионат России по плаванию. В течение недели на дорожки бассейна выйдут более 600 сильнейших пловцов из 58 регионов России, в их числе призеры Олимпийских игр. Чемпионат 2021 года является отборочным для формирования сборных команд, которые примут участие в Олимпийских играх в Токио, чемпионате Европы в Будапеште, первенстве Европы по плаванию в Риме, Всемирной летней Универсиаде в Чэнду.
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