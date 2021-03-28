Бойцы на ринге и Емельяненко при галстуке: финалы чемпионата и первенства ПФО по ММА

20:19, 28.03.2021 43
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Сегодня во Дворце единоборств «Ак Барс» прошли финалы чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по смешанному боевому единоборству ММА. Специальным гостем программы стал боец Федор Емельяненко.


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