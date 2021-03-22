Не на слона рассчитано: как Следком проверял казанский цирк

18:05, 22.03.2021 23
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Вчерашней дракой слоних Дженни и Магды в Казанском цирке заинтересовались прокуратура и Следком. С проверкой в цирк пришли зампрокурора Вахитовского района Казани Нияз Мотыгуллин, следователь Следственного комитета Никита Демидов и госинспектор Госветнадзора Управления Россельхознадзора по РТ Лейсан Амитова. Они совершили замеры барьеров арены цирка на соответствие нормам. Силовикам предстоит изучить условия содержания животных, а также оценить безопасность посетителей зрелищных мероприятий.


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