Не на слона рассчитано: как Следком проверял казанский цирк

Вчерашней дракой слоних Дженни и Магды в Казанском цирке заинтересовались прокуратура и Следком. С проверкой в цирк пришли зампрокурора Вахитовского района Казани Нияз Мотыгуллин, следователь Следственного комитета Никита Демидов и госинспектор Госветнадзора Управления Россельхознадзора по РТ Лейсан Амитова. Они совершили замеры барьеров арены цирка на соответствие нормам. Силовикам предстоит изучить условия содержания животных, а также оценить безопасность посетителей зрелищных мероприятий.
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