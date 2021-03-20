«Большая инклюзивная викторина» от Нурали Латыпова. Победителю — сова в тюбетейке

19:30, 20.03.2021 33
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в казанском IT-парке первый обладатель «Хрустальной совы» интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Нурали Латыпов презентовал свою разработку — онлайн-викторину, участниками которой стали люди с ограниченными возможностями здоровья. Гостем встречи был известный эрудит Анатолий Вассерман.


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