Народные киномелодии от «Терем-квартета»

21:19, 18.03.2021 22
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в рамках VII Всероссийского фестиваля «Народные мелодии» в Татарской филармонии выступил «Терем-квартет» в составе: Андрей Константинов (малая домра), Алексей Барщев (домра-альт), Андрей Смирнов (баян), Владимир Кудрявцев (контрабас). Прозвучали аранжировки произведений Н. Будашкина, М. Таривердиева, И. Баха, Н. Роты, А. Петрова, А. Пьяццоллы и русских народных песен, а также авторские композиции.


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