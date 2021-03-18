Народные киномелодии от «Терем-квартета»

Сегодня в рамках VII Всероссийского фестиваля «Народные мелодии» в Татарской филармонии выступил «Терем-квартет» в составе: Андрей Константинов (малая домра), Алексей Барщев (домра-альт), Андрей Смирнов (баян), Владимир Кудрявцев (контрабас). Прозвучали аранжировки произведений Н. Будашкина, М. Таривердиева, И. Баха, Н. Роты, А. Петрова, А. Пьяццоллы и русских народных песен, а также авторские композиции.
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