«Подношение Тукаю» от Виктора Аршинова, Михаила Кузнецова, Озада Хабибуллина и Асии Семеновой

Сегодня в Казани открылась выставка «Подношение Тукаю», приуроченная к 135-летию со дня рождения поэта, 35-летию его Литературного музея и Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан. На выставке представлены работы народных художников РТ, лауреатов Государственной премии РТ им. Г. Тукая Виктора Аршинова и Михаила Кузнецова, народного художника Узбекистана, заслуженного деятеля искусств РТ Озада Хабибуллина и Асии Семеновой, которая работает в области декоративно-прикладного искусства.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым