«Подношение Тукаю» от Виктора Аршинова, Михаила Кузнецова, Озада Хабибуллина и Асии Семеновой

20:00, 18.03.2021 23
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани открылась выставка «Подношение Тукаю», приуроченная к 135-летию со дня рождения поэта, 35-летию его Литературного музея и Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан. На выставке представлены работы народных художников РТ, лауреатов Государственной премии РТ им. Г. Тукая Виктора Аршинова и Михаила Кузнецова, народного художника Узбекистана, заслуженного деятеля искусств РТ Озада Хабибуллина и Асии Семеновой, которая работает в области декоративно-прикладного искусства.


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