Сессия Госсовета РТ: права ребенка и комплексное развитие территорий

Сегодня в зале заседаний парламента открылось 20-е заседание Госсовета РТ 6-го созыва. Парламентарии обсудили вопросы комплексного развития территорий и защиты жилищных прав граждан, законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс РТ. Также с докладами на заседании выступили Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей и Уполномоченный по правам ребенка в РТ.
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