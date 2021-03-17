«Не страдать, а радоваться миру»: как живут в «Доме без боли»

Уже через два-три года в Казани откроется еще один хоспис, рассчитанный на 60 койко-мест. Помимо комфортабельных палат, к услугам пациентов медучреждения будут сауна, бильярд, а также мечеть и церковь. Об этом во время пресс-тура рассказал основатель и председатель правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов. О том, кто станет пациентами нового хосписа, и как обстоят дела в стационаре на Королева, 67, смогли узнать журналисты.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым