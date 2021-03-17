«Не страдать, а радоваться миру»: как живут в «Доме без боли»

13:17, 17.03.2021 45
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Уже через два-три года в Казани откроется еще один хоспис, рассчитанный на 60 койко-мест. Помимо комфортабельных палат, к услугам пациентов медучреждения будут сауна, бильярд, а также мечеть и церковь. Об этом во время пресс-тура рассказал основатель и председатель правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов. О том, кто станет пациентами нового хосписа, и как обстоят дела в стационаре на Королева, 67, смогли узнать журналисты.


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