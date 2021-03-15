L’arte del arco: мексиканский гость, премьеры и новые имена

21:38, 15.03.2021 23
1/23
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Большом концертном зале имени С. Сайдашева Рустем Абязов, его камерный оркестр La Primavera и приглашенные звезды открыли IX международный фестиваль L’arte del arco. Показать свое искусство смычка в этом году в Казань приехали видные российские музыканты — Никита Борисоглебский и Федор Амосов, Граф Муржа и Гайк Казазян. На открытие фестиваля и последующий концерт в Нижнекамске приехал и единственный зарубежный гость — мексиканский скрипач Альфредо Рейес Логунова.


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи