«Нижнекамскнефтехим» переиздал уникальный календарь 1941 года и передал библиотекам

В музее «Боевой Славы» поискового отряда «Нефтехимик» состоялась презентация настольного календаря 1941 года, а также церемония вручения переизданного издания библиотекарям Нижнекамска. Календарь был подписан в печать 19 декабря 1940-го. Разыскать и приобрести его для переиздания удалось командиру поискового отряда «Нефтехимик» Ольге Ланцовой. Вместе с единомышленниками она занимается поиском останков погибших и пропавших без вести советских солдат, а также сохранением исторических предметов, связанных с военным периодом нашей страны. Оригинал издания бережно хранится в музее «Боевой Славы» отряда среди других многочисленных экспонатов военного времени. Настольный календарь 1941 года представляет собой книгу в несколько сотен страниц, которая повествует о достижениях в промышленности и сельском хозяйстве, развитии систем образования и здравоохранения, истории Отечества, его героях и планах на ближайшие годы. Календарь был подписан в печать 19 декабря 1940-го – тогда никто не мог предположить, что наступит война. В год 80-летия начала ВОВ по поручению генерального директора АО «ТАИФ», председателя Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслана Шигабутдинова силами специалистов ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ООО «Нефтехим медиа» настольный календарь 1941 года был воссоздан. Таким образом, ГК ТАИФ подарила возможность современникам прикоснуться к событиям 1941 года. Настольный календарь первыми получили работники Центральной библиотечной системы Нижнекамска, для которых также провели экскурсию по залам.
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