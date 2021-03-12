Первая встреча сообщества «Чемпионов»: сноубордист, пловец и мотоциклист Ильнур Ханнанов

Житель Татарстана Ильнур Ханнанов в 2015 году попал в ДТП на мотобайке и потерял ногу. Но это не помешало ему активно заниматься спортом и участвовать в соревнованиях. Сегодня мужчина работает секретарем, воспитывает двоих детей и радует жену красивыми романтичными поступками. На этой неделе Ильнур стал участником первой встречи сообщества «Чемпионов» в Казани (мотивационных встреч людей с ОВЗ).
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