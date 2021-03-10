Рынок жилья: строители, банкиры и риелторы обсудили перспективы и планы

18:46, 10.03.2021 32
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В Татарстане готовят серьезный задел по новостройкам, чтобы перевыполнить годовой план — впереди масштабная цель приблизиться к планке в 3,6 млн «квадратов» жилья в год. Об этом на круглом столе в Минстрое республики сообщил замминистра Ильшат Гимаев. Другие участники встречи: представители банков, застройщики и риелторы рассказали, как рынок жилья пережил прошлый год, что вызвало взрывной рост цен и какие перспективы открывает сохранение программы льготной ипотеки.


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