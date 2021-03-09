Итоговая коллегия горздрава Казани: все силы на борьбу с коронавирусом

Сегодня в КЦ «Сайдаш» прошла коллегия Управления здравоохранения Казани. Итоги 2020 года на заседании подвел руководитель ведомства — заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков. В работе коллегии принял участие министр здравоохранения РТ Марат Садыков.
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