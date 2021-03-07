10 женских фото недели: адвокаты и врачи, артисты и министры — на своих рабочих местах

00:00, 07.03.2021 10
1/10

Первая неделя весны — это подготовка к празднику 8 Марта. Но пока мужчины суетятся в поисках идей для подарков, а затем и самих подарков, женщины продолжают работать! Фотоподборка «Реального времени» — о представительницах прекрасного пола.

  • 1. На встрече ко дню рождения Стеллы Владимировны Писаревой.
  • 2. На открытии радио «Вера-Казань».
  • 3. На праздничном вечере в честь юбилеев корифеев Госансамбля песни и танца Татарстана.
  • 4. На заседании суда по делу экс-руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова.
  • 5. В центре гигиены и эпидемиологии РТ.
  • 6. На еженедельном брифинге руководителя пресс-службы президента РТ Лилии Галимовой.
  • 7—8. На церемонии награждения лауреатов республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд».
  • 9—10. На праздничном концерте Государственного камерного хора РТ под управлением Миляуши Таминдаровой.

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи