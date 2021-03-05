«Ак чәчәкләр кебек»: отражение романа Абсалямова на сцене театра им.Кариева

22:52, 05.03.2021 37
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Театр имени Кариева представил необычное произведение — пьесу «Ак чәчәкләр кебек» («Белые цветы. Отражение») заслуженного врача РФ Равии Мухиной, посвященную 110-летию Габдрахмана Абсалямова и 55-летию романа «Белые цветы».


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