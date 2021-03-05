Запечатленный в меди: «Гостеприимный Татарстан» Александра Иванова

20:37, 05.03.2021 26
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодн в Музее истории государственности татарского народа и РТ в Казанском кремле открылась выставка казанского художника-чеканщика Александра Иванова «Гостеприимный Татарстан».


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