Истории про Татарстан, КВН и место подвигу: «Диалог на равных» с Валдисом Пельшем

21:45, 01.03.2021 31
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Валдис Пельш, популярный телеведущий, актер и музыкант, встретился сегодня с казанскими школьниками и студентами в рамках дискуссионных клубов «Диалог на равных», которые проходят по нацпроекту «Образование». Пельш на протяжении двух часов общался с молодежью, рассказывал о кино и музыке, как строил карьеру до КВН, рассуждал, есть ли в современной России место подвигу. 


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