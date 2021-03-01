Истории про Татарстан, КВН и место подвигу: «Диалог на равных» с Валдисом Пельшем

Валдис Пельш, популярный телеведущий, актер и музыкант, встретился сегодня с казанскими школьниками и студентами в рамках дискуссионных клубов «Диалог на равных», которые проходят по нацпроекту «Образование». Пельш на протяжении двух часов общался с молодежью, рассказывал о кино и музыке, как строил карьеру до КВН, рассуждал, есть ли в современной России место подвигу.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым