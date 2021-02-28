Музейная легенда: в Казани вспомнили Стеллу Писареву

17:07, 28.02.2021 26 2
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в музее А.М. Горького прошла встреча друзей, приуроченная ко дню рождения Стеллы Владимировны Писаревой, одного из самых известных музейщиков республики. В 1979 году она с нуля создала Музей истории Казанского университета, который возглавляла 39 лет. За эти годы Писарева организовала сотни университетских выставок, семинаров и конференций. Несмотря на свой солидный возраст, она продолжала работать старшим научным сотрудником Музея Горького и Шаляпина. 25 мая прошлого года легендарная деятельница культуры скончалась в возрасте 95 лет.


комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 28 фев
    Великая женщина! Светлая память!
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  • Анонимно 28 фев
    А что же вы не пишете, как эту легендарную даму вначале выдавили из университета? давно пора заняться этой мафией, окопавшейся в здании с колоннами.
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