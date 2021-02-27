«Яңа татар җыры»: новый фестиваль и новые лауреаты

20:32, 27.02.2021 30
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в КРК «Пирамида» прошел гала-концерт фестиваля «Яңа татар җыры» («Новая татарская песня»). Новый фестиваль - авторский конкурс, в нем приняли участие поэты-песенники и композиторы. Победителей определяли по номинациям «Лучшая татарская песня», «Лучшая детская песня», «Лучшая аранжировка».


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