«Яңа татар җыры»: новый фестиваль и новые лауреаты

Сегодня в КРК «Пирамида» прошел гала-концерт фестиваля «Яңа татар җыры» («Новая татарская песня»). Новый фестиваль - авторский конкурс, в нем приняли участие поэты-песенники и композиторы. Победителей определяли по номинациям «Лучшая татарская песня», «Лучшая детская песня», «Лучшая аранжировка».
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