От «Сириуса» до «Адымнара»: что показали Елене Шмелевой в Казани

Сегодня в Казани побывала сопредседатель Центрального штаба ОНФ, член Совета при президенте РФ по науке и образованию и руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. Она посетила лабораторный корпус Республиканского центра выявления и поддержки одаренных детей и молодежи по модели «Сириуса», приняла участие в заседании Межведомственного координационного совета по реализации Концепции развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи Республики Татарстан «Перспектива» и побывала в полилингвальном образовательном комплексе «Адымнар».
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