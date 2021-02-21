«Кисса и Юсуф», әлифба и письма с фронта: о родном языке в Татарской филармонии

20:11, 21.02.2021 26
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Особую выставку к Международному дню родного языка подготовили сотрудники Национального музея Республики Татарстан. Она открылась всего на один день — 21 февраля в Казани, в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая — перед началом гала-концерта участников Республиканского конкурса татарских мастеров художественного слова «Tatar сүзе». На выставке представлены фотографии, личные вещи и прижизненные издания произведений ведущих деятелей татарской культуры, хранителей родного языка.


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