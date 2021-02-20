На «Казаньоргсинтезе» возложили цветы к мемориалу памяти работников предприятия — ветеранов ВОВ

В преддверии Дня защитника Отечества руководители ПАО «Казаньоргсинтез» возложили цветы к мемориалу памяти работников предприятия, которые участвовали в Великой Отечественной войне. В церемонии приняли участие заместитель генерального директора по персоналу и общим вопросам Альберт Ахметшин, заместитель генерального директора по экономической безопасности и режиму Ростислав Саркисов и председатель первичной профсоюзной организации Нияз Газеев.
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