На «Казаньоргсинтезе» возложили цветы к мемориалу памяти работников предприятия — ветеранов ВОВ

13:56, 20.02.2021 16
1/16
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В преддверии Дня защитника Отечества руководители ПАО «Казаньоргсинтез» возложили цветы к мемориалу памяти работников предприятия, которые участвовали в Великой Отечественной войне. В церемонии приняли участие заместитель генерального директора по персоналу и общим вопросам Альберт Ахметшин, заместитель генерального директора по экономической безопасности и режиму Ростислав Саркисов и председатель первичной профсоюзной организации Нияз Газеев. 


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи