«Казаньоргсинтез» провел плановые пожарно-тактические учения

17:14, 19.02.2021 23
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

На КОС состоялись плановые пожарно-тактические учения с участием сотрудников МЧС. Они направлены на проверку спасателей, их умения действовать при подобных случаях и способности сотрудников предприятия правильно отреагировать на происходящее. 

Учения прошли по подготовленному сценарию: якобы в результате разрушения змеевика секции печи в одном из корпусов произошел выброс этилена, его воспламенение и факельное горение. Под угрозой оказались соседние трубопроводы и строительные конструкции. 

При помощи ручного извещателя работники включили автоматическую пожарную сигнализацию и систему парового тушения. В итоге все пожарные службы прибыли на место аварии вовремя, а сотрудники «Казаньоргсинтеза» действовали согласно инструкции. «На предприятии создаются все необходимые условия, и закупается самая современная техника для обеспечения пожарной безопасности на производстве», - подчеркнул главный инженер ПАО «Казаньоргсинтез» Рафаэль Сафаров. 


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