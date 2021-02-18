«Вовлеченность» в «Пространство города»: две выставки печатной графики в «Хазинэ»

23:30, 18.02.2021 25
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в галерее «Хазинэ» открылись две выставки, объединенные кругом участников и основным организатором – группой «Графком». Выставка «Пространство города» представляет 12 художников из Татарстана и Италии, творчество которых отражает широкий срез современного искусства печатной графики. А в основе выставки «Вовлеченность» - уникальная акция, осуществленная художниками группы «Графком» в 2019 году. Художники из Казани Александр Артамонов, Ирина Антонова, Вера Карасева и Марат Мингалеев из Набережных Челнов напечатали на футболках свои гравюры и превратили одежду в произведения искусства.


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