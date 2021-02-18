Итоговое собрание машиностроительного кластера РТ: кого «накрыло» пандемией, кому окажут поддержку и кого возьмут в ТОСЭР

19:40, 18.02.2021 22
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Агентстве инвестиционного развития РТ прошло ежегодное общее собрание предприятий-участников Машиностроительного кластера РТ и заседание его Наблюдательного совета. Провела встречу глава АИР РТ и набсовета кластера Талия Минуллина.


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