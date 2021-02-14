10 фото недели: поговорим о любви

00:00, 14.02.2021 10
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Сегодня - День святого Валентина, праздник влюбленных и прекрасный повод поговорить о любви. О любви к родине, к детям, к ближнему, к науке, искусству, спорту и просто — о любви.

  • 1. Концерт Левана Ломидзе и Blues Cousins в Татарской филармонии.
  • 2. Открытие памятника академику Петру Кирпичникову в КНИТУ (КХТИ).
  • 3—4. Премьера спектакля-инсталляции Туфана Имамутдинова «Рохинджа» на театральной площадке MOÑ.
  • 5. Опера Джузеппе Верди «Травиата» на XXXIX Шаляпинском фестивале.
  • 6—7. Выставка Николая Кузнецова «Импрессионизм индустриального пейзажа» в Галерее современного искусства.
  • 8. Открытие выставки «Православная ризница» в Национальном музее РТ.
  • 9—10. Матч «Хоккей каждому».

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов


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