Температура за бортом нормальная: зимний споттинг в аэропорту «Казань»

Сегодня в международном аэропорту «Казань» прошел очередной слет любителей авиационной фотографии, приуроченный ко Дню работника гражданской авиации России. Для споттинга было выбрано несколько зон: окончание взлетно-посадочной полосы, площадка в непосредственной близости от магистральной рулежной дорожки и другие. Фотографы также посетили башню контрольно-диспетчерского пункта, где познакомились со спецификой управления воздушным движением и радиотехнического обеспечения полетов. В зимнем аэропорту побывал и фотокорреспондент "Реального времени".
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым