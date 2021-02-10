Температура за бортом нормальная: зимний споттинг в аэропорту «Казань»

16:55, 10.02.2021 46
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в международном аэропорту «Казань» прошел очередной слет любителей авиационной фотографии, приуроченный ко Дню работника гражданской авиации России. Для споттинга было выбрано несколько зон: окончание взлетно-посадочной полосы, площадка в непосредственной близости от магистральной рулежной дорожки и другие. Фотографы также посетили башню контрольно-диспетчерского пункта, где познакомились со спецификой управления воздушным движением и радиотехнического обеспечения полетов. В зимнем аэропорту побывал и фотокорреспондент "Реального времени".


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