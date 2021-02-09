XXXIX Шаляпинский фестиваль: три загадки «Турандот»

Первая неделя Шаляпинского фестиваля 2021 года эффектно завершилась оперой Джакомо Пуччини «Турандот». В постановке приняли участие как солисты Татарского академического театра оперы и балета имени М. Джалиля — Зоя Церерина (Турандот), Гульнора Гатина (Лиу), так и приглашенные звезды - Алексей Тихомиров (Тимур) сейчас служит в московской «Новой Опере», принца Калафа исполнил частый гость Казани и горячо любимый здесь Ахмед Агади, который с 2005 года представляет Мариинский театр. Последняя опера Джакомо Пуччини в постановке 2012 года режиссера Михаила Панджавидзе исполнялась без счастливого финала - звучит только музыка самого итальянского композитора, который, как известно, не успел завершить произведение.
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