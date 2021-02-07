10 фото недели: музыкальная история

00:00, 07.02.2021 10
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Важным событием уходящей недели стал Шаляпинский фестиваль, открывшийся премьерой оперы «Паяцы» и продолжившийся «Пиковой дамой». Но музыка сопровождала не только театральные постановки, но и звучала на мероприятиях, предваряющих Специальную Олимпиаду в Казани, на этнографической выставке, и даже в экспозиции к годовщине жесточайшей Сталинградской битвы нашлось место нежной скрипке.

  • 1—2. Премьера оперы Р. Леонкавалло «Паяцы» на XXXIX Международном оперном фестивале им. Ф.И. Шаляпина.
  • 3. На выставке «Шаляпин. На память…» в Музее А.М. Горького.
  • 4. На выставке «Стальная гвардия» в Музее Великой Отечественной войны.
  • 5—7. Опера П.И. Чайковского «Пиковая дама» на Шаляпинском фестивале.
  • 8. На мастер-классе олимпийской чемпионки Татьяны Навки для участников Спартакиады Спецолимпиады SO Kazan 2022.
  • 9. На выставке «Русский народный костюм Казанского Поволжья».
  • 10. Игорь Крутой выступает на презентации визуального образа Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады.

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов


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