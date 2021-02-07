10 фото недели: музыкальная история

Важным событием уходящей недели стал Шаляпинский фестиваль, открывшийся премьерой оперы «Паяцы» и продолжившийся «Пиковой дамой». Но музыка сопровождала не только театральные постановки, но и звучала на мероприятиях, предваряющих Специальную Олимпиаду в Казани, на этнографической выставке, и даже в экспозиции к годовщине жесточайшей Сталинградской битвы нашлось место нежной скрипке.
Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов
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