Русский народный костюм Казанского Поволжья: сарафаны, косоворотки, шали и колесная лира

18:34, 05.02.2021 27
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Культурном центре им. А.С. Пушкина в Казани открылась этнографическая выставка «Русский народный костюм Казанского Поволжья». Это коллекция воссозданных костюмных комплексов русского населения, проживавшего на территории Казанской губернии и Татарской АССР в конце XIX – первой половине ХХ века.


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