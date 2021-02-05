Татьяна Навка в Казани: самый важный мастер-класс

17:29, 05.02.2021 28
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня олимпийская чемпионка Татьяна Навка и президент Специальной Олимпиады Ольга Слуцкер встретились в Казани с фигуристами Спартакиады Спецолимпиады SO Kazan 2022. Татьяна Навка провела мастер-класс на льду, а Ольга Слуцкер пообщалась с журналистами.


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