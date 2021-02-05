Новый вид каучука и амбициозный ЭП-600: «Нижнекамскнефтехим» продолжает реализацию инвестиционных проектов

В Нижнекамск с рабочим визитом прибыло руководство ТАИФа, чтобы лично посмотреть ключевые и строящиеся объекты ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящего в ГК ТАИФ. В рамках поездки первые лица АО «ТАИФ» посетили производство ДССК, площадку ПГУ-ТЭС, комплекс ЭП-600 и ряд других производственных площадок. Делегация детально ознакомилась с ходом всех работ, обсудила множество вопросов, касающихся не только реализации проектов, но и организации быта рабочих.
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