Новый вид каучука и амбициозный ЭП-600: «Нижнекамскнефтехим» продолжает реализацию инвестиционных проектов

13:47, 05.02.2021 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 68
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Ринат Назметдинов
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев

В Нижнекамск с рабочим визитом прибыло руководство ТАИФа, чтобы лично посмотреть ключевые и строящиеся объекты ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящего в ГК ТАИФ. В рамках поездки первые лица АО «ТАИФ» посетили производство ДССК, площадку ПГУ-ТЭС, комплекс ЭП-600 и ряд других производственных площадок. Делегация детально ознакомилась с ходом всех работ, обсудила множество вопросов, касающихся не только реализации проектов, но и организации быта рабочих.


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