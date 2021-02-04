Шаляпинский-2021: мини-юбилей «Пиковой дамы»

22:52, 04.02.2021 36
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

«Пиковая дама» считается одной из самых популярных русских опер, наряду с «Евгением Онегиным» и «Борисом Годуновым». Постановку Юрия Александрова, премьера которой состоялась в Казани в 2017 году, сегодня представили на Шаляпинском фестивале в пятый раз.


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