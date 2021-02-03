«Стальная гвардия» Великой Отечественной: из истории бронетанковых войск

18:00, 03.02.2021 50
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В Музее-мемориале Великой Отечественной войны в Казанском кремле открылась выставка «Стальная гвардия», рассказывающая об истории бронетанковых войск Красной армии с момента их основания до Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. В экспозиции выставки представлены макеты танков, фотографии и документы из фондов Национального музея Республики Татарстан, а также образцы танковой формы различных периодов, предоставленные Военно-патриотическим отрядом «Легион» г. Казань. Впервые после реставрации, публике представили уникальный экспонат из фондов Национального музея — картина, собственноручно вышитая женами ушедших на фронт офицеров Казанского танкового училища, подаренная училищу 8 марта 1943 года. Выставка приурочена к 78-й годовщине окончательного разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом 2 февраля 1943 года.


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